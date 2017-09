Mazda CX-5 2.2L Skyactiv-D 6MT 2WD 150CV diesel – Allestimento EVOLVE

Speciale Advantage



da €290 al mese (TAN 3,99% – TAEG 5,11%)

Scopri subito il “Valore Futuro Garantito” che la tua auto avrà tra due/tre anni e che ti sarà detratto dal prezzo di listino consentendoti di pagare solo la differenza più il costo del denaro.

Alla scadenza del contratto Mazda Advantage, potrai scegliere in piena libertà fra tre diverse alternative: sostituire, tenere o restituire la tua auto*.

Il Servizio di manutenzione Mazda ServicePlus è inoltre incluso nella rata.

Annuncio pubblicitario con finalità promozionale.

Tutti gli importi si intendono IVA inclusa.

Prezzo di vendita € 30.150,00 Anticipo € 9.567,00 Spese istruttoria

€ 350,00 Rata mensile € 290,00 Durata 36 mesi (escluso VFG) Valore Futuro Garantito pari alla rata finale*

€ 13.567,50 Importo totale del credito € 21.473,00 Interessi € 2.184,14 Importo totale dovuto dal consumatore**

€ 24.177,69 TAN fisso

3,99% TAEG fisso 5,11% Spese incasso rata SDD € 3,00 cad. Imposta Sostitutiva

€ 54,55

*salvo condizioni e limitazioni indicate da contratto; chilometraggio annuale 20.000 km; eccedenza chilometrica € 0,10 per km.

Servizio manutenzione Mazda ServicePlus (Manutenzione programmata con durata pari al finanziamento e percorrenza 60.000 km), importo del servizio € 890,00.

** comprensivo di: lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i Concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta valida fino al 30/09/17.

Offerta disponibile solo presso i concessionari Mazda aderenti all’iniziativa.

Mazda Financial Services è un servizio finanziario svolto da Santander Consumer Bank per gli acquirenti di autoveicoli Mazda in Italia.